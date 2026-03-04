Эксперт Чудаков призвал не торопиться со сменой теплой одежду на легкую, чтобы избежать болезни при смене сезонов

Со сменой сезонов возрастает риск заболеть из-за переменчивой погоды. В это время важно внимательно относиться к своему здоровью и не торопиться менять теплую одежду на легкую, несмотря на повышение температуры воздуха, заявил RT соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet и генеральный директор союза «Здоровье здоровых» Сергей Чудаков.

Эксперт отметил, что переохлаждение может привести к ослаблению иммунитета. Это состояние возникает, когда температура тела падает ниже уровня, необходимого для нормального обмена веществ и функционирования организма.

Чудаков подчеркнул, что переохлаждение может стать причиной вирусных заболеваний, особенно при уже ослабленном иммунитете. Среди частых последствий переохлаждения — простудные заболевания и их осложнения, проблемы с сосудами, бронхами, суставами.

Для профилактики ОРВИ важно следовать общим рекомендациям: тщательно мыть руки, избегать контактов с больными людьми, поддерживать здоровый образ жизни, пить больше жидкости комнатной температуры, регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещении.

Эксперт также советует одеваться по погоде, не трогать лицо немытыми руками и использовать маску в общественных местах. Чтобы укрепить иммунитет, стоит отдавать предпочтение цельным продуктам: мясу, птице, рыбе, яйцам, овощам и ягодам. По словам Чудакова, такие продукты содержат витамины и нутритивные элементы, необходимые для поддержания здоровья организма.