Доцент Волгина сообщила, что за рулем запрещено пить аспирин и парацетамол

Многие водители даже не задумываются, что привычные таблетки от головной боли, простуды или аллергии могут оказаться под запретом. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с Life объяснила, почему новый перечень запрещенных препаратов стал проблемой для тех, кто садится за руль.

Список запрещенных препаратов для водителей расширился и теперь включает не только психоактивные и наркотические вещества, но и популярные лекарства, такие как аспирин, парацетамол, ибупрофен и даже ушные капли, содержащие спирт.

Запрет распространяется не только на настойки на спирту, но и на препараты, которые не принимаются внутрь, например, ушные капли «Отипакс». Ранее разрешались некоторые психофармакологические препараты — седативные и антидепрессанты, но теперь фактически наложен запрет на все психофармакологические лекарства.

Инспекторы ГИБДД не могут определить факт приема таких препаратов без проведения экспертизы, однако ответственность за это все равно лежит на водителе, уточнила медэксперт.