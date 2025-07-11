Доцент РТУ МИРЭА Панов предостерег от запивания медикаментов газировкой и квасом

Кандидат химических наук и доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил о возможных опасностях при запивании лекарств газировкой или квасом. Это может снизить эффективность препаратов и вызвать побочные реакции.

По словам эксперта, сладкие газированные напитки меняют уровень pH в желудке, что может нарушить процесс контролируемого высвобождения активного компонента препарата. Особенно это касается пролонгированных лекарств, антацидов, ферментов и антибиотиков. Кроме того, высокое содержание сахара и кислот в таких напитках может повлиять на метаболизм и всасывание медикаментов, особенно у людей с диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, написал aif.ru.

Панов отметил, что квас содержит органические кислоты, дрожжи и следы этанола, а наличие тирамина в квасе может быть опасно при приеме ингибиторов моноаминоксидазы из-за риска скачков давления. Комбинирование кваса с некоторыми антибиотиками или нейротропными препаратами может привести к антагонистическим эффектам или усилению побочных реакций. Брожение в желудке также может повлиять на стабильность действующих веществ лекарств.

Доцент подчеркнул, что для большинства медикаментов лучше всего подходит простая вода комнатной температуры. Однако есть препараты, прием которых требует особых условий, например, молока, щелочных вод или соков. Важно следовать рекомендациям врача и инструкциям, приложенным к каждому лекарству.