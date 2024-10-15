Доцент Крымцева: 20-минутный сон днем снижает риск инфаркта и инсульта

Доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяна Крымцева назвала дневной сон крайне полезным. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, такой отдых должен длиться 20-30 минут. Идеальное время — с 13 до 15 часов.

Крымцева отметила, что сон днем помогает улучшить память и концентрацию внимания. Кроме того, снижается риск возникновения инсульта и инфаркта, добавила специалист.