Доцент Быстров: специи стоит включать в рацион ребенка только после года

По его словам, введение большинства специй в рацион ребенка рекомендуется отложить до достижения возраста одного года, однако отдельные виды допустимо включать в питание немного раньше. До этого момента пищеварительная система остается недостаточно зрелой для усвоения веществ, содержащихся в пряностях.

Как пояснил специалист, с восьми-девяти месяцев можно попробовать давать укроп и петрушку. Лавровый лист разрешается добавлять в блюда с 10–12 месяцев. Куркуму можно начать вводить в рацион с одного года. Кориандр и тмин — с 1,5 года. Чеснок и лук, содержащие полезные фитонциды, стоит предлагать с 1,5–2 лет.