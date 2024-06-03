Доцент Быстров предупредил, что открытые рыбные консервы можно хранить не больше суток

Открытые консервы могут стать причиной пищевого отравления. Об этом Life рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Росбиотеха, к. т. н. Дмитрий Быстров.

Он отметил, что нужно с осторожностью относиться к консервам. В частности, никогда не есть их, если банка вздулась, а ее наполнение поменяло цвет или запах.

«Ботулотоксин может содержаться в мясных и овощных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства», — отметил эксперт.

Он добавил, что мясные консервы можно хранить открытыми в холодильнике не более трех суток, а рыбные — не более 24 часов. Причем лучше перекладывать их в стеклянную или пластиковую тару.