Доцент Быстров: красная фасоль лидирует по содержанию танинов

Злоупотребление продуктами с дубильными веществами (танинами) может вызвать мигрень. В группу риска входят овощи, фрукты и напитки, содержащие танины, рассказал Life доцент Дмитрий Быстров.

«Красная фасоль лидирует по содержанию танинов. Среди овощей также ревень и тыква», — уточнил специалист.

Танины есть в кожуре и косточках многих фруктов и ягод: граната, яблок, груш, айвы, черноплодной рябины, клюквы, ежевики, вишни, кизила и винограда.

Быстров рекомендует очищать кожуру и не глотать косточки. Допустимая норма потребления таких продуктов в день — не более 400 граммов. Эксперт также напоминает о содержании танинов в чае, соках и вине.

По словам Быстрова, в день можно употреблять не более четырех чашек черного чая, двух бокалов красного вина, трех стаканов свежевыжатого яблочного сока и половины плитки горького шоколада.