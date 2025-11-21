Многие жители Хабаровска сталкиваются с припадками, но не всегда это означает эпилепсию. Непредсказуемый характер припадка может пугать как самого человека, так и окружающих. Доктор Остин Ванг объяснил, что образ человека, бьющегося в конвульсиях, — это всего лишь один из видов припадка. Другие могут проявляться в виде короткой паузы в речи, отсутствующего взгляда или небольших повторяющихся движений. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com .

По оценкам, у каждого 26-го человека в течение жизни развивается эпилепсия. Это хроническое неврологическое заболевание, при котором аномальная мозговая активность вызывает непроизвольные изменения функций организма, ощущений или сознания. Диагноз эпилепсии обычно ставится после двух или более приступов.

Доктор Джерри Ши поясняет, что эпилептический припадок — это единовременное сосудистое событие, которое вызывает повреждение головного мозга, в то время как эпилепсия отражает постоянную предрасположенность к повторяющимся припадкам.

Одной из наиболее распространенных причин эпилепсии является структурная аномалия головного мозга. Другие причины включают нарушения обмена веществ, инфекции головного мозга, такие как менингит или энцефалит, связанное с рождением кислородное голодание и генетические мутации.

Хотя универсального лекарства от эпилепсии не существует, при надлежащем лечении многие люди с таким диагнозом добиваются длительного контроля над приступами и ведут полноценную жизнь. Первой линией терапии обычно являются медикаментозные препараты, в частности, противосудорожные препараты (ASM), которые регулируют или подавляют аномальную активность мозга.