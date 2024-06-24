Доктор Стародубова предупредила, что советы нутрициологов могут быть опасны

Составлением советов относительно рациона и диеты должны заниматься только квалифицированные специалисты, а не нутрициологи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный внештатный специалист ведомства, доктор медицинских наук Антонина Стародубова

Она объяснила, что такой специальности не существует. Как нет и специального регламента, который будет контролировать их работу. Поэтому их советы могут навредить здоровью.

«Человек должен был иметь медицинский диплом, чтобы давать такой совет. Все, что касается советов по питанию — в настоящий момент это относится к деятельности диетологов», — отметила эксперт.

Она добавила, что из-за того, что этой профессии не существует, нельзя каким-то образом обозначить круг необходимых знаний и навыков для нутрициологов.