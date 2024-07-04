Доктор Смирнова рассказала, что ветрянкой можно заболеть повторно

Ветрянка, также известная как ветряная оспа, представляет собой острое заразное заболевание, вызываемое вирусом варицелла-зостер (VZV). Хотя чаще всего оно поражает детей, но иногда может затрагивать и взрослых. Об этом доктор Анна Смирнова рассказала «ФедералПресс» .

Она объяснила, что вторичное заражение является редким явлением, но может произойти, особенно у детей до года, чья иммунная система еще не сформировала достаточно антител. Это может привести к тяжелому течению болезни, сопоставимому со случаями болезни у взрослых. Недостаточное образование антител в младенчестве может способствовать повторному заражению.

Кроме того, для взрослых, которые ранее переболели ветрянкой, существует опасность развития герпеса зостер, известного также как опоясывающий герпес. Это состояние вызывается тем же вирусом — вирусом герпеса третьего типа.

Он может долгое время находиться в скрытом состоянии в нервных клетках и активизироваться через годы, вызывая болезненные высыпания на коже и невралгические боли. Опоясывающий герпес чаще встречается у лиц с ослабленным иммунитетом, пожилых людей, а также у тех, кто испытал стресс или подвергся другим факторам, способствующим активации вируса.