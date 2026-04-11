Доктор Решетун назвал кислород ключевым фактором поддержания здоровья мозга

Снижение когнитивных способностей с возрастом больше не воспринимается как неизбежный процесс. Как защитить мозг, рассказал специалист по учебно-методической работе Учебного центра инновационных медицинских технологий Пироговского Университета Алексей Решетун в беседе с «Российской газетой» .

По словам доктора, одним из важнейших условий для нормальной работы мозга является его полноценное снабжение кислородом. Кислород поступает к органам с кровью, а мозг получает питание через две крупные артерии. Поэтому крайне важно поддерживать здоровье сосудов.

Среди простых и эффективных мер по сохранению когнитивного здоровья - регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем оказывают негативное воздействие на сосуды, добавила pravda-nn.ru.