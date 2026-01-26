Доктор наук Мясищева посоветовала покупать колбасу с простым и понятным составом

При выборе колбасы стоит тщательно изучать состав продукта на этикетке, поскольку это помогает оценить его качество. Подробнее рассказала доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, хорошая колбаса должна иметь простой и понятный состав. В него входят мясо с указанием вида и части тушки, соль, натуральные специи и сахар для сбалансированного вкуса. Для нежности вареных сортов допустимо использование молока или яичного порошка.

Мясищева подчеркнула, что в качественных сырокопченых колбасах допустило наличие нитрита натрия (Е250) в качестве консерванта. Длинные списки ингредиентов должны вызывать настороженность.