Доктор Мясников рассказал, что высокий ферритин может указывать на воспаление

Доктор Александр Мясников поделился информацией о ключевых показателях анализов крови, которые необходимы для оценки состояния организма. Об этом сообщил aif.ru .

Врач подчеркнул важность отслеживания уровня гемоглобина. Показатель ниже 70 зачастую свидетельствует о железодефицитной анемии.

«Если 100 и больше — ищите дефицит витамина B12, фолиевой кислоты или нарушения щитовидной железы», — предупредил эксперт.

Мясников также обратил внимание на маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок и повышенный ферритин. Кроме того, специалист рекомендовал следить за уровнем глюкозы натощак и липидным профилем.