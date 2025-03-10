Доктор Мясников: недостаток тестостерона может привести к потере мышечной массы

В современном мире, где все больше времени мужчины проводят в офисе, а не в седле, вопрос о тестостероне может показаться неактуальным. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал Общественной Службе Новостей , почему этот гормон так важен для мужчин.

«Тестостерон — один из самых важных гормонов для организма», — подчеркнул он.

Недостаток тестостерона может привести к потере мышечной и костной массы, депрессии и развитию хронических заболеваний. Среди них — остеопороз и нарушения функций эндокринных желез.

По словам Мясникова, стимулировать выработку тестостерона можно физическими нагрузками и правильным образом жизни. А вот самостоятельно назначать себе тестостерон не стоит — это может быть опасно.

Только анализы покажут уровень тестостерона, причем смотреть нужно на свободный тестостерон, а не на общий, пояснил специалист.