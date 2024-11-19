Доктор Мясников назвал опасной деятельность врачей-блогеров

Врач, находящийся на расстоянии, может дать пациенту лишь общий совет, однако недопустимо ставить диагноз и назначать лечение, лично не наблюдая больного. Об этом заявил главный доктор московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Национальной службой новостей» .

Он отметил, что подобная деятельность врачей-блогеров является опасной для здоровья. За рубежом за такие нарушения лишают диплома и отправляют в тюрьму.

«Такое блогерство — это бред сивой кобылы, мы скатываемся обратно к Аллану Чумаку», — высказался Мясников.

Известный доктор также заявил о необходимости введения цензуры. Он отметил, что сегодня многие так называемые эксперты, не обладая достаточной квалификацией, говорят все что угодно в эфирах различных шоу.