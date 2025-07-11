Доктор Лапа назвала слабость и головокружение признаками теплового удара

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с сайтом RT поделилась рекомендациями о том, как выявить тепловой удар и как оказать первую помощь.

Доктор сообщила, что признаки этого состояния проявляются быстро: слабость и головокружение — первые симптомы, в отдельных случаях возможна потеря сознания, которая может привести к падению и травмам, в том числе лица и зубов. При появлении этих симптомов нужно сразу сесть, чтобы не упасть. В теплое время года для этого подойдет любое место — скамейка или даже земля, привел слова эксперта сайт aif.ru.

Также врач посоветовала выпить воды, охладить лицо и открытые участки тела влажной салфеткой или прохладной водой. Это поможет снизить температуру тела. После оказания первой помощи пострадавшему стоит найти тень, чтобы укрыться от солнца.

Еще одним тревожным симптомом Лапа назвала головную боль. Если состояние не улучшается, может потребоваться помощь врачей скорой помощи.