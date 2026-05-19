Доктор Кондрахин рекомендовал менять губки для посуды минимум раз в неделю

Кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем» предупредил, что старая губка для посуды может стать источником опасных бактерий и повысить риск развития инфекций.

По словам специалиста, пористая структура губки задерживает остатки пищи, и губка медленно сохнет. Это создает среду для размножения микроорганизмов. Врач рекомендует менять губку регулярно — оптимально раз в неделю.

«Чем раньше вы ее замените, тем меньше риск контаминации посуды и рук», — говорит Кондрахин.

Особое внимание специалист уделяет работе с сырым мясом и кровью. При таком контакте губка становится идеальной средой для патогенов и должна быть немедленно утилизирована.

«Если вы мыли сырое мясо или у вас были кровавые остатки, лучше вообще не пытаться дезинфицировать губку, а выбросить ее», — резюмировал Кондрахин.