Доктор Хана Патель: блюда из птицы могут привести к серьезным пищевым отравлениям

Врач общей практики, специалист по здравоохранению, работающий с Superdrug Online Doctor, Хана Патель в беседе с Yahoo UK рассказала, чем опасны скоропортящиеся продукты, которые иногда остаются на новогоднем столе.

Так, доктор обратила внимание на блюда из птиц. По ее словам, их употребление может привести к серьезным пищевым отравлениям из-за быстрого роста бактерий.

«Знание потенциальных симптомов, вызвавших их причин и того, как на них реагировать, имеет решающее значение для защиты вашего здоровья», — процитировала Мойка78 медика.

Обычно сразу после отравления у человека появляются тошнота и рвота. Эти симптомы могут продолжаться в течение одного-двух дней. У некоторых людей после употребления испорченной птицы возникает сильная диарея. Она вызывается такими бактериями, как сальмонелла или кампилобактер, сообщила Патель. Чтобы минимизировать риски пищевых отравлений, врач призвала хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике при температуре ниже 5 градусов.