Доктор Дмитриенко посоветовала при укусе осы промыть рану мыльной водой и приложить лед

Первый шаг при укусе осы — сохранение спокойствия. Насекомое не оставляет жало, поэтому удалять его не нужно. Важно быстро покинуть потенциальный источник опасности — место скопления ос, промыть рану водой с мылом и приложить лед. Если появилась сильная аллергия, обратитесь к врачу незамедлительно. Об этих правилах рассказала врач Екатерина Дмитренко в интервью RuNews24.ru .

По словам специалиста, аллергическая реакция проявляется затрудненным дыханием, отеками лица и тела, слабостью, тошнотой и падением давления. Людям с повышенной чувствительностью рекомендуется носить с собой антигистаминные средства.

Избежать укусов можно, соблюдая профилактические меры: не делайте резких движений около ос, не оставляйте еду и напитки открытыми, используйте защитные сетки и репелленты.