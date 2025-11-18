Доктор Болибок призвал обязательно носить шапку при температуре ниже –10 градусов

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в интервью RT подчеркнул, что простуда не возникает из-за отсутствия шапки, так как причиной ОРВИ и ОРЗ являются вирусы и бактерии. Однако он отметил, что холодная погода увеличивает риск заболевания.

По словам специалиста, при резком охлаждении головы происходит спазм сосудов слизистой носа и глотки, что приводит к снижению местного иммунитета и облегчает проникновение инфекций в организм.

Болибок рекомендовал носить шапку при температуре от –5 до –10 градусов, обязательно — при температуре ниже –10 градусов из-за риска обморожения ушей. Врач также призвал уделять особое внимание детям, у которых переохлаждение наступает быстрее и чаще приводит к осложнениям.

«Шапка — не бабушкино суеверие, а важный элемент профилактики простудных заболеваний», — подытожил доктор.