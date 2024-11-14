Доктор Барбоза предупредила, что очень горячий душ сушит волосы и кожу

В холодное время года многие любят согреться и расслабиться в конце дня в очень горячей ванне или душе. О том, чем вреден такой способ, сообщила Мойка78 со ссылкой на доктора Викторию Барбозу, доцента кафедры дерматологии Чикагского университета.

По ее словам, у горячей воды действительно есть преимуществ. В частности, она помогает расслабить мышцы, хорошо влияет на суставы и делает крепче сон.

Однако есть и обратная сторона, так как очень горячая вода, особенно в сочетании с мылом, смывает естественный защитный слой кожи, делая ее и волосы сухими и ломкими. Поэтому лучше делать выбор в пользу водных процедур средних температур, посоветовала врач.

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