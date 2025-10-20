Доктор Азизов отметил, что елочные игрушки из пластика не должны резко пахнуть

Врач-иммунолог Парвиз Азизов в беседе с сайтом «Вечерняя Москва» дал рекомендации по выбору безопасных елочных игрушек.

Доктор подчеркнул важность внимательного подхода к выбору материалов для новогодних украшений. Он рекомендовал отдавать предпочтение изделиям из натуральных компонентов, например, из дерева, привел слова врача сайт NEWS.ru.

Азизов отметил, что при покупке новых игрушек следует проверять их состав и избегать изделий с резким запахом, даже если они сделаны из пластика. Кроме того, перед использованием старых игрушек важно их перебрать и протереть.

