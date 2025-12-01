Директор «Вирусологии» Порецкова предупредила о стремительном развитии ВИЧ без лечения

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря. В России более 1,2 миллиона человек живут с вирусом иммунодефицита человека. Без лечения ВИЧ активно размножается и приводит к истощению иммунной системы, рассказала директор департамента «Вирусология» группы «Р-Фарм» Елена Порецкова в беседе с « Известиями ».

Как пояснила эксперт, вирус атакует клетки иммунной системы — CD4-лимфоциты, или Т-хелперы, которые координируют защиту организма от инфекций.

«Без лечения вирус размножается стремительно — до миллиарда новых копий в день. Количество CD4-клеток постепенно снижается. Когда их становится критически мало, развивается СПИД», — предупредила специалист.

По ее словам, современная антиретровирусная терапия — это комбинация трех и более препаратов из разных групп, которая подавляет размножение вируса настолько, что его концентрация в крови падает до неопределяемого уровня