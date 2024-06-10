Директор Suite Beauty Couture Мирзабекова призвала женщин не делать пилинги для лица в домашних условиях

Управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова в беседе с ИА RuNews24.ru посоветовала женщинам отказаться от пилингов для лица во время домашнего ухода.

По словам эксперта, перед использованием тех или иных средств лучше сперва проконсультироваться с бьюти-экспертом или косметологом.

«Девочки думают, что они экономят, а потом страдают от того, что и розацеа появляется на лице, и пигментация, а еще хуже, если ожоги. Кислоты использовать дома без назначения врача-косметолога запрещено», — добавила Мирзабекова.

Она также призвала не покупать гаджеты, которые продаются на маркетплейсах. Самостоятельное применение игольчатых роликов может нанести вред коже лица, сказала эксперт.