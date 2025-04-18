Диетологи призвали есть творог в первой половине дня

Диетологи и нутрициологи утверждают, что творог, богатый белком и кальцием, следует есть в первой половине дня. Об этом написал сайт NEWS.ru .

Оптимальное время — завтрак или перекус до обеда. Такой подход позволит эффективно использовать полезные свойства продукта для контроля веса, ведь белок надолго утоляет голод, а кальций и казеин лучше усваиваются при дневной активности. Кроме того, утренний метаболизм способствует более эффективной переработке калорий, написала «Свободная пресса».

Диетологи также не исключают возможность употребления легкого обезжиренного творога за два-три часа до сна.