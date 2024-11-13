Диетолог Журавлева: в состав древнерусской диеты входили натуральные продукты

Врач-диетолог Полина Журавлева в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказала о плюсах рациона, которым питались наши предки.

Древнерусская диета состояла преимущественно из натуральных продуктов. В ее состав входили крупы, овощи, рыба и мясо, дополняемые орехами и ягодами. Всю пищу предки готовили на открытом огне, что сохраняло полезные вещества и делало ее легкой для усвоения. Вместо сахара и сладостей древние славяне употребляли натуральные подсластители — мед и фрукты.

«В рацион также входило много овощей: репа, капуста, морковь, свекла. Эти овощи богаты витаминами и минералами и являются мощными антиоксидантами», — добавила Журавлева.

В рационе наших предков были и ферментированные продукты по типу квашеной капусты. Такой продукт и сейчас активно используется в пище, поскольку хорошо поддерживает здоровую микрофлору кишечника.