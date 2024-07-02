Диетолог Журавлева рассказала, что лучше всего чистить кровь свекольным соком

Свекольный сок является одним из лучших способов очищения крови, однако пить его в чистом виде не рекомендуется. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

Для приготовления напитка необходимо разбавить чистый, выжатый свекольный сок морковным или яблочным соком. Журавлева советует пить его в перерывах между приемами пищи.

«Регулярное употребление этого чудо-напитка благотворно влияет на кровь и желудочно-кишечный тракт», — сказала диетолог.

Для очищения крови также можно использовать свекольный квас и чесночно-лимонный коктейль, добавила врач.

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