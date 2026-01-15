Диетолог Залетова предостерегла от частого употребления шаурмы

В четверг, 15 января, отмечается Всемирный день шаурмы. Это блюдо завоевало популярность во многих странах, но диетологи призывают употреблять его с осторожностью из-за высокой калорийности и содержания насыщенных жиров. Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова в разговоре с сайтом «Москва24» подчеркнула, что шаурма — это высококалорийный продукт, где большая часть калорий приходится на вредные компоненты.

Как отметила эксперт, стандартная порция шаурмы в лаваше составляет 300–350 граммов и может содержать от 600 килокалорий. В состав часто входят две–три ложки майонеза или другого соуса на масле, что делает блюдо еще более калорийным.

Залетова рекомендовала есть шаурму не чаще одного–двух раз в неделю. Ежедневное употребление может привести к дисбалансу рациона, избытку калорий, соли и вредных жиров, что, в свою очередь, может вызвать набор веса и метаболические нарушения.

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова добавила, что быстрые углеводы в лаваше могут повысить уровень сахара в крови, что вредно для людей с нарушениями углеводного обмена. Соусы, используемые в шаурме, содержат добавленный сахар, консерванты, соль и глутамат натрия, что может способствовать появлению отеков и повышению артериального давления.