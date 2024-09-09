Диетолог Залетова: норма употребления сыра зависит от рациона
Рекомендации по употреблению сыра напрямую связаны с количеством содержащих кальций продуктов в рационе. Об этом рассказала диетолог Татьяна Залетова в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По ее словам, количество сыра можно уменьшить, если человек постоянно ест кисломолочные продукты и пьет молоко. При недостатке подобных продуктов порции сыра нужно увеличить.
Врач отметила, что для людей с разнообразным питанием суточная норма сыра составляет от 60 до 100 граммов, добавило ИА НСН.
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