Диетолог Залетова: норма употребления сыра зависит от рациона

Рекомендации по употреблению сыра напрямую связаны с количеством содержащих кальций продуктов в рационе. Об этом рассказала диетолог Татьяна Залетова в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По ее словам, количество сыра можно уменьшить, если человек постоянно ест кисломолочные продукты и пьет молоко. При недостатке подобных продуктов порции сыра нужно увеличить.

Врач отметила, что для людей с разнообразным питанием суточная норма сыра составляет от 60 до 100 граммов, добавило ИА НСН.