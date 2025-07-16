Диетолог Зайнудинов предупредил, что жара и нарушения ПП могут спровоцировать проблемы с сердцем

Неправильное питание в жаркую погоду может вызвать заболевания сердца. Об этом предупредил главный врач клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», диетолог Зайнудин Зайнудинов в интервью «Известиям» .

«Если нарушить правила питания, могут обостриться очень многие заболевания. В первую очередь, конечно, сердечно-сосудистые. Недостаток жидкости в организме может иногда приводить к резкому снижению давления, что в ряде случаев грозит обморочными состояниями, падениями», — цитирует эксперта сайт RT.

Диетолог подчеркнул, что летом повышается риск пищевых инфекций, особенно если есть подозрения на нарушения при хранении и транспортировке продуктов.

Также специалист указал, что сладкие газированные напитки могут усилить жажду и обезвоживание в жару. Лучше выбирать простую воду, чтобы избежать повышения уровня сахара в крови, что особенно опасно для людей с диабетом.