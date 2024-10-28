Диетолог Волынкина: витамины А, С и D помогут укрепить иммунитет в осенне-зимний период

Осенне-зимний период — время для дополнительной поддержки организма. Укрепить иммунитет в межсезонье помогут витамины группы А, С и D, рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина в беседе с News.ru .

Она отметила, что ретинол останавливает процессы разрушения печени благодаря противовоспалительным свойствам. При его недостатке люди могут иметь проблемы с волосами и кожей, страдать от нарушений сна и сталкиваться с судорогами в ногах, добавила Волынкина.

Сокращение светового дня приводит к дефициту витамина D. Если вы замечаете, что замерзаете даже в теплой одежде, рекомендуется проверить уровень железа в крови. Назначать и принимать витамины следует после сдачи необходимых анализов под наблюдением врача.