Диетолог Волынкина: частое посещение бани не поможет сбросить лишний вес

Баня и сауна способствуют потере жидкости и улучшению обмена веществ, но не похудению. Об этом рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина в интервью News.ru .

Специалист отметила, что невозможно сбросить вес только благодаря посещению бани или сауны. Однако эти процедуры положительно влияют на обменные процессы, кровообращение и лимфоотток. В целом, баня способствует общему оздоровлению организма.

Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует посещать баню с осторожностью и внимательно следить за своим самочувствием, предупредила Волынкина.