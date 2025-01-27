Диетолог Волынкина: частое посещение бани не поможет сбросить лишний вес

Баня и сауна способствуют потере жидкости и улучшению обмена веществ, но не похудению. Об этом рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина в интервью News.ru.
Специалист отметила, что невозможно сбросить вес только благодаря посещению бани или сауны. Однако эти процедуры положительно влияют на обменные процессы, кровообращение и лимфоотток. В целом, баня способствует общему оздоровлению организма.
Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует посещать баню с осторожностью и внимательно следить за своим самочувствием, предупредила Волынкина.
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