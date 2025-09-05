Диетолог Волкова сообщила, что сезонные ягоды полезнее привезенных

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, терапевт и диетолог Галина Волкова рассказала, что свежие сезонные ягоды полезнее замороженных или привезенных. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как пояснила врач, польза сезонных плодов обусловлена их свежестью, что обеспечивает высокое содержание витаминов и антиоксидантов, в отличие от замороженных или доставленных издалека аналогов.

По словам медика, черника, голубика и крыжовник полезны для зрения, а также помогают пищеварению за счет содержания органических кислот и пектина. Арбузы и дыни содержат калий и магний. Поздние сорта малины считаются источником витамина C и клетчатки, добавила «Свободная пресса».