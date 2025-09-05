Диетолог Волкова сообщила, что сезонные ягоды полезнее привезенных
Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, терапевт и диетолог Галина Волкова рассказала, что свежие сезонные ягоды полезнее замороженных или привезенных. Об этом сообщило РИА «Новости».
Как пояснила врач, польза сезонных плодов обусловлена их свежестью, что обеспечивает высокое содержание витаминов и антиоксидантов, в отличие от замороженных или доставленных издалека аналогов.
По словам медика, черника, голубика и крыжовник полезны для зрения, а также помогают пищеварению за счет содержания органических кислот и пектина. Арбузы и дыни содержат калий и магний. Поздние сорта малины считаются источником витамина C и клетчатки, добавила «Свободная пресса».