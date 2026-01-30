Диетолог Волкова предупредила, что фитнес-батончики часто содержат большое количество сахара

Существует мнение, что многие продукты, ассоциирующиеся со здоровым образом жизни, на самом деле не столь полезны, как кажется. Врач-терапевт, диетолог Галина Волкова рассказала РИА «Новости» , что такие продукты, как гранола, фитнес-мюсли и фитнес-батончики, часто содержат большое количество сахаров, сиропов и жиров, делая их по калорийности похожими на десерты.

Врач также отметила, что фруктовые йогурты не приносят значительной пользы, а ароматизированное растительное молоко без кальция и белка является нерациональной заменой коровьему молоку, написала «Свободная пресса».

Кроме того, Волкова подчеркнула, что смузи и свежевыжатые соки не содержат клетчатки и быстро поднимают уровень сахара в крови, в то время как целые фрукты гораздо полезнее.