Диетолог Верхоланцева: окрошка на кефире более полезна, чем на квасе

В покупном квасе содержится большое количество сахара. Из-за этого окрошка на кефире будет в разы полезнее для здоровья, рассказала диетолог Анна Врехоланцева в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, кисломолочный продукт богат пробиотиками, которые хорошо усваиваются организмом. Если все же хочется съесть окрошку именно на квасе, то лучше приготовить его дома самим, сообщил RT.

Диетолог напомнила, что переизбыток сахара в рационе повышает уровень холестерина, увеличивает риск возникновения атеросклероза и развития диабета.