Диетолог Устинова: в холодное время года нужно добавить в рацион больше теплой пищи

Врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Устинова в беседе с Ura.ru рассказала, на какие продукты стоит сделать акцент в зимнее время года.

Как пояснила медик, продуктовая тарелка зимой практически не отличается от летней, другой вопрос в том, что в холодное время года организм человека испытывает повышенную потребность в теплой пище.

«Возможно, зимние овощи и фрукты не так богаты витаминами, как летние, но это лучше, чем ничего», — сказала специалист.

Диетолог заметила, что не имеет ничего против кофе и чая, напротив, эти напитки, по ее словам, придают чувство бодрости и повышают энергию. А вот сладкие напитки, в том числе соки, пить во время холодов она не рекомендовала. Устинова пояснила, что они являются источниками углеводов и ведут к ожирению.