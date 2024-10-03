Диетолог Устинова: стакан воды перед завтраком запускает метаболизм

Терапевт и диетолог Елена Устинова посоветовала выпивать стакан воды перед завтраком. Такая привычка способствует восстановлению водного баланса, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, еще одним плюсом является запуск метаболизма в организме. Соответствующие процессы помогают сохранить здоровый вес.

Врач также отметила, что вода натощак улучшает работу лимфатической системы. Кроме того, снижается риск образования камней в почках, добавил сайт KP.RU.