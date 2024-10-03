Диетолог Устинова: стакан воды перед завтраком запускает метаболизм
Терапевт и диетолог Елена Устинова посоветовала выпивать стакан воды перед завтраком. Такая привычка способствует восстановлению водного баланса, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, еще одним плюсом является запуск метаболизма в организме. Соответствующие процессы помогают сохранить здоровый вес.
Врач также отметила, что вода натощак улучшает работу лимфатической системы. Кроме того, снижается риск образования камней в почках, добавил сайт KP.RU.
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