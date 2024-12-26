Диетолог Тутельян: нужно вовремя остановиться, отодвинуть тарелку

Главный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян поделился с сайтом «Аргументы и факты» рекомендациями по питанию в новогоднюю ночь.

Эксперт подчеркнул, что этот праздник не должен привести к проблемам со здоровьем.

По словам Тутельяна, Новый год — это особенный праздник, который бывает раз в году, поэтому можно есть все, что нравится, но в меру.

«Съел, попробовал, удовлетворил свое голодное чувство и любопытство — нужно вовремя остановиться, отодвинуть тарелку», — цитирует специалиста «ФедералПресс».

Здоровым людям в этот день не стоит строго ограничивать себя в питании, однако переедание может негативно сказаться на состоянии организма, особенно у тех, кто имеет хронические заболевания. Поэтому важно соблюдать умеренность в еде перед праздничным застольем.

Диетолог также отметил, что последовательность подачи блюд не играет особой роли. Обычно начинают с закусок, затем переходят к основным блюдам, а завершают трапезу фруктами, овощами или десертами.