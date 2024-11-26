Диетолог Цуканова: белковые продукты помогут в борьбе с лишним весом после 40 лет

Физиологические изменения после 40 лет замедляют процесс похудения. Однако ряд простых рекомендаций поможет справиться с данной проблемой. Об этом рассказала диетолог, терапевт и нутрициолог Анна Цуканова в беседе с «Российской газетой».
Врач посоветовала придерживаться сбалансированного питания. В рацион необходимо включить продукты с достаточным количеством белка. Они помогут поддержать мышечную массу, пояснила медик.
По словам специалиста, стоит отказаться от употребления подсолнечного масла. Отличной альтернативой станут оливковое, кунжутное, тыквенное и льняное. Также важно разделить приемы пищи на три-четыре раза, добавил RT.
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