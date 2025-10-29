Диетолог Титова отметила, что 90% фитнес-рецептов в интернете являются ловушкой

В сети можно найти множество рецептов для здорового питания, но не все из них полезны. Диетолог-нутрициолог сервиса WowFit Мария Титова рассказала «Известиям» , что многие фитнес-блогеры публикуют материалы постоянно, чтобы оставаться в топе, и это сказывается на качестве информации.

По словам эксперта, в интернете часто встречаются рецепты, переписанные из других источников с ошибками: теряются единицы измерения, цифры, а иногда даже ингредиенты.

Диетолог подчеркнула, что важно учитывать баланс калорий и соотношение макронутриентов — белков, жиров и углеводов. Она привела пример распространенной ошибки: замена пшеничной муки на миндальную, которая в два раза калорийнее. Это может привести к тому, что блюдо, считающееся диетическим, на самом деле будет способствовать набору веса.

Титова рекомендовала обращать внимание на подсчет КБЖУ при поиске рецептов в интернете. Это актуально как для низкокалорийных диет, так и для набора массы. Эксперт подчеркнула, что рациональное питание подбирается индивидуально в зависимости от конкретных задач, поэтому даже «правильные» рецепты могут не подходить всем.