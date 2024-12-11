Диетолог Стародубова рекомендовала пить какао в первой половине дня

Чрезмерное употребление кофе и какао может привести к перевозбуждению нервной системы, повышенному сердцебиению и нарушению сна. Луше всего включать эти напитки в свой рацион в первой половине дня. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА «Новости» .

По словам специалиста, ежедневная норма какао составляет две чашки. Большее количество напитка, содержащего добавленный сахар, приводит к набору лишнего веса и провоцирует вытекающие на этом фоне проблемы со здоровьем, отмечает газета «Петербургский дневник».

Стародубова посоветовала добавлять в кофе молоко с пониженной жирностью вместо сливок, а также использовать какао-порошок для приготовления напитка в домашних условиях.