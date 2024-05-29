Диетолог Соломатина: во время жары стоит употреблять больше растительной пищи

В период жары стоит сделать акцент на легкие продукты — есть нежирную рыбу, мясо и больше растительной пищи. Об этом RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Например, кисломолочные продукты, по словам медика, хорошо поддерживают микробиом.

«Легкая еда. Молочные белки, например творог и сыр. Желательно, чтобы это все было нежирным», — сказала Соломатина.

Присутствие овощей, фруктов и ягод обязательно в летнем рационе. Все они содержат антиоксиданты, которые необходимы организму при солнечном излучении, повреждающем клетки кожи, добавила врач.