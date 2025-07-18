Диетолог Соломатина указала на пользу черешни для нормализации сна

Исследование, проведенное сервисом для ведения учета в розничной торговле, показало, что черешня подорожала на 38% в среднем по России, а в Москве и Подмосковье — на 42%. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала «Москве 24» , что в черешне содержится витамин С, который обладает антиоксидантными свойствами и способствует синтезу коллагена.

Однако, по ее словам, содержание витамина С в черешне не очень высокое, и для получения суточной нормы придется съесть около полукилограмма ягод.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина добавила, что черешня улучшает работу кишечника благодаря содержанию клетчатки и полезна для сердца благодаря высокому содержанию калия. Она также отметила, что в черешне содержатся кумарины, разжижающие кровь и снижающие риск образования тромбов.

Кроме того, Елена Соломатина сообщила, что в составе черешни находится большое количество мелатонина — гормона сна, благодаря чему ягода действует как легкое снотворное и помогает нормализовать циркадные ритмы.