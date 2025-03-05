Диетолог Соломатина: стрессовые ситуации могут привести к набору лишнего веса

По прогнозам ученых, к 2050 году человечество может столкнуться с глобальной эпидемией ожирения. В России от этой проблемы страдает уже четверть населения. Основной причиной ожирения является дисбаланс между потребляемой и расходуемой энергией. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» .

По словам специалиста, когда человек потребляет больше калорий, чем тратит, избыток откладывается в виде жира. Важную роль играют также стрессовые факторы: в состоянии тревоги мозг ищет быстрые источники удовольствия, такие как жирная или сладкая пища.

Чтобы контролировать вес, Соломатина посоветовала учитывать индивидуальные потребности организма и вести здоровый образ жизни, обращая внимание на психоэмоциональное состояние.