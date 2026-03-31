Диетолог Соломатина сообщила, что киви и яблоки сохраняют полезные вещества ранней весной

Весной многие стремятся восполнить запас витаминов и минералов за счет свежих фруктов. Диетолог Елена Соломатина в интервью радиостанции Sputnik рассказала, какие плоды могут сохранять полезные вещества даже в начале сезона.

По словам эксперта, ранней весной на прилавках в основном представлены фрукты урожая прошлого года. Некоторые из них сохраняют полезные свойства и могут быть ценным источником витаминов и микроэлементов.

«По весне какие фрукты очень ценные? Киви, апельсины, мандарины, яблоки. Причем яблоки в зависимости от сорта. Симиренко больше других сохраняет именно полезных свойств и витаминов», — отметила врач.

Она также напомнила, что термическая обработка фруктов приводит к потере витаминов, но другие полезные вещества при этом остаются.