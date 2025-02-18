Диетолог Соломатина рассказала, что капусту полезнее всего есть в квашеном виде

Капуста — ценный низкокалорийный овощ, который богат клетчаткой и витаминами. О пользе этого продукта рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life .

Специалист отметила особую полезу квашеной капусты, которая содержит витамин С и янтарную кислоту. В ней также есть большое количество лактобактерий, которые ускоряют метаболизм и улучшают работу кишечника, добавил RT.

Полезно употреблять в пищу и тушеную капусту, особенно без добавления масла. Однако она может разрушать часть витамина С при готовке. Лучше всего чередовать разные виды капусты для максимального эффекта, посоветовала Соломатина.