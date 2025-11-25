Диетолог Соломатина рассказала, что японское блюдо онигири содержит пробиотики и йод

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась информацией о пользе онигири. Она отметила, что это блюдо содержит пробиотики и йод.

Онигири похожи на роллы, но имеют другую форму. Основу блюда составляет круглый рис, который очищен и не содержит оболочки, а также нори и различные начинки.

«Холодный рис служит пробиотиком для наших полезных бактерий, а от состояния нашего кишечника зависит очень многое. Плюс водоросли. Это источник того же йода, тех же пищевых волокон», — пояснила Елена Соломатина.

Ранее сообщалось, что спрос на онигири в России вырос на 30%. По данным «Базы», ежемесячно жители нашей страны съедают 15 млн штук этого японского блюда.