Диетолог Соломатина рассказала, что человек может впасть в кому после отравления йогуртом

Диетолог Елена Соломатина рассказала о рисках, связанных с обезвоживанием после отравления йогуртом. Об этом сообщил « Абзац ».

По словам врача, если вовремя не остановить потерю жидкости и не оказать медицинскую помощь, пациент может впасть в кому.

«При таком состоянии, если его срочно не компенсировать, падает давление, ухудшается кровообращение, сердце может не справляться с тем, чтобы питать головной мозг, и мозг остается без кислорода длительное время», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что кома возможна именно при осложнениях интоксикации, например на почки или печень. В такой ситуации лечение существенно осложняется.