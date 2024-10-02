Диетолог Соломатина: продукты с клетчаткой выводят излишки жиров и защищают кишечник от рака

Овощи, фрукты, ягоды и цельнозерновые крупы защищают кишечник от рака. Все благодаря содержанию клетчатки и других полезных веществ. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с « Москвой 24 ».

По словам эксперта, пищевые волокна не дают еде задерживаться и гнить в кишечнике. Кроме того, они помогают выводить отмершие клетки, соли тяжелых металлов, излишки жиров и сахаров, добавила медик.

Она также отметила, что в овощах и фруктах есть антиоксиданты, которые понижают уровень воспаления и уменьшают риск развития онкологических заболеваний.