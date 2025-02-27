Диетолог Соломатина призвала не увлекаться блинами из-за риска развития панкреатита

Она подчеркнула, что блины могут быть как полезными, так и вредными, в зависимости от способа приготовления и ингредиентов. Полезные блины готовят на основе минеральной воды или нутовой муки, тогда как жареные блины с большим количеством масла, сахара и высококалорийных начинок могут нанести ущерб здоровью.

Даже один блин может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями, такими как панкреатит или холецистит, о которых они могут даже не подозревать. Она предупредила, что при сочетании воспаления с инфекцией возможно возникновение гнойных процессов в желчном пузыре или поджелудочной железе, что может привести к серьезным осложнениям, вплоть до некроза органа, если не будет оказана своевременная медицинская помощь.